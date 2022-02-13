Синоптики рассказали, что ждет после солнечных дней

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В воскресенье днем ожидается солнечная погода. Осадков не прогнозируют. Температура поднимется выше нуля. Днем будет 1–4, на западе местами и до 5 градусов тепла.
В начале новой недели осадков в Литве не ожидается, будет солнечно. В ночь на понедельник будет 1–5 градусов мороза, на западе 0–2 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.
Во вторник погода начнет меняться. Увеличится облачность, прогнозируют дождь.
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