Синоптики рассказали, что ждет после солнечных дней

В начале новой недели осадков в Литве не ожидается, будет солнечно. В ночь на понедельник будет 1–5 градусов мороза, на западе 0–2 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.

Во вторник погода начнет меняться. Увеличится облачность, прогнозируют дождь.