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Во вторник зона высокого давления обусловит приятную и спокойную погоду. В большинстве районов будет солнечно, лишь местами возможна облачность.
Синоптики прогнозируют солнечный день, спешите побыть на улице
© DELFI / Domantas Pipas

Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 2-7 градусов тепла, теплее будет на юго-западе Литвы, прохладнее на востоке.

В ночь на среду Литва останется в зоне действия антициклон. Облачность увеличится, однако осадков не ожидается. Местами, в основном на западе, ожидается туман. Ночью будет 0-5 градусов мороза, на востоке местами до 7 градусов ниже нуля.

В среду днем антициклон понемногу уйдет из Литвы. Будет пасмурно, солнце будет выглядывать реже. На западе прогнозируют небольшие осадки, дождь. Днем будет 0-4 градуса тепла.

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