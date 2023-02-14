Синоптики прогнозируют солнечный день, спешите побыть на улице

Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 2-7 градусов тепла, теплее будет на юго-западе Литвы, прохладнее на востоке.

В ночь на среду Литва останется в зоне действия антициклон. Облачность увеличится, однако осадков не ожидается. Местами, в основном на западе, ожидается туман. Ночью будет 0-5 градусов мороза, на востоке местами до 7 градусов ниже нуля.

В среду днем антициклон понемногу уйдет из Литвы. Будет пасмурно, солнце будет выглядывать реже. На западе прогнозируют небольшие осадки, дождь. Днем будет 0-4 градуса тепла.