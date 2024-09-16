Синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду

Осадков в этот день не ожидается. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
Во вторник ночью будет ясно, без осадков. Утром будет 9-14 градусов тепла, на косе 15-17 градусов тепла. Во вторник днем погоду обусловит антициклон. Погода будет ясной, без осадков. Воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
В среду ночью легкие высокие облака появятся на севере и западе страны, на остальной части Литвы будет ясно. Осадков не ожидается. Ночью будет 9-14, на Куршской косе 15-17 градусов тепла.
В среду днем погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления, будет солнечно. Вероятность осадков невелика. Днем будет 21-26 градусов тепла.
В четверг погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. Ночью будет ясно. Без осадков. Температура опустится до 8-13, на Куршской косе будет 14-16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.
В пятницу погода будет ясной, без дождя. Ночью будет 7-12, на Куршской косе 13-15 градусов тепла, днем будет 19-24 градуса тепла.
По нынешним данным, в субботу еще будет без осадков, а в воскресенье возможны небольшие дожди. Станет чуть прохладнее.