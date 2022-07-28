Синоптики прогнозируют сильный дождь: перемены возможны разве что перед выходными

Днем пойдут дожди, местами сильные и с грозами. Больше всего осадков ожидается на западе страны. Воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
В пятницу атмосферное давление увеличится. Дожди возможны лишь в некоторых районах. Ночью будет 7-12, на Куршской косе 15 градусов, днем воздух прогреется до 18-22 градусов тепла.
В субботу будет сухо и без осадков.
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