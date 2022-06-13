Во время таких циклонов больше всего осадков выпадает на юге и на востоке страны (такие циклоны несут много влаги). К сожалению, прогнозировать южные циклоны сложно. Подобные атмосферные образования двигаются медленно и изменение траектории их движения может в одночасье изменить все прогнозы.

По нынешней модели погоды ECMWF (самая точная модель), самые сильные осадки пройдут на востоке страны. Выпадет 30-50 мм. Некоторые подсчеты показывают еще больше. Это много, поскольку среднемесячный показатель в июне составляет 70 мм.

По традиции во время южного циклона меньше всего осадков выпадет на западе страны. У моря вообще может быть без осадков.