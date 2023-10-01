Синоптики прогнозируют приятные перемены: снова будет по-летнему тепло

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В воскресенье погоду обусловит зона низкого давления. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, до вечера они ожидаются на всей территории страны. Будет дуть сильный западный ветер. Воздух прогреется до 15–19 градусов тепла. Правда, на следующей неделе синоптики прогнозируют приятный сюрприз - очень теплый день.

В ночь на понедельник установится зона высокого давления, облака рассеются, осадков не ожидается. Утром будет 6–11 градусов тепла, у моря - 12–14 градусов.

В понедельник днем с запада придется новая зона низкого давления. Увеличится облачность, во многих районах пройдут дожди, но в основном небольшие. Воздух прогреется до 14–19 градусов.

Во вторник ночью над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ночью будет 9–14, у моря 15–16 градусов тепла.

Во вторник днем страна окажется в теплой части циклона. Ожидается переменная облачность, дожди возможны лишь местами. Южный ветер принесет потепление, днем воздух прогреется до 20–25 градусов.

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