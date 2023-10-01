Синоптики прогнозируют приятные перемены: снова будет по-летнему тепло

В ночь на понедельник установится зона высокого давления, облака рассеются, осадков не ожидается. Утром будет 6–11 градусов тепла, у моря - 12–14 градусов.
В понедельник днем с запада придется новая зона низкого давления. Увеличится облачность, во многих районах пройдут дожди, но в основном небольшие. Воздух прогреется до 14–19 градусов.
Во вторник ночью над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ночью будет 9–14, у моря 15–16 градусов тепла.
Во вторник днем страна окажется в теплой части циклона. Ожидается переменная облачность, дожди возможны лишь местами. Южный ветер принесет потепление, днем воздух прогреется до 20–25 градусов.
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