Синоптики прогнозируют приятные перемены: снова будет по-летнему тепло

В воскресенье погоду обусловит зона низкого давления. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, до вечера они ожидаются на всей территории страны. Будет дуть сильный западный ветер. Воздух прогреется до 15–19 градусов тепла. Правда, на следующей неделе синоптики прогнозируют приятный сюрприз - очень теплый день.