Синоптики прогнозируют неспокойную погоду

В ночь на вторник снова придут дожди, они охватят всю Литву. Особенно много осадков ожидается на востоке. Ночью будет 10–15 градусов. Днем ситуация почти не изменится. Дожди пройдут повсюду, местами сильные (в основном на юге). Днем будет всего 13–18 градусов тепла.

В среду ночью циклон будет удалятся, появится больше прояснений. На большей части страны пройдут небольшие дожди. Утром будет 9-14 градусов тепла. Днем установится зона высокого давления. Ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

В четверг ожидается зона высокого давления. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 9–14, днем 19–24 градуса тепла. Только у моря днем будет 16–18 градусов.

В пятницу без осадков. Ночью будет 10–15, днем 21–26, у моря 18–20 градусов тепла.

По нынешним прогнозам, в субботу днем вернутся небольшие дожди с грозами. Ночью и днем температура будет такой же, какой была в последние дни рабочей недели.