Синоптики прогнозируют более теплую и сухую погоду

В ночь на вторник облака немного рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами. Утром будет 10–15, у моря 16–18 градусов тепла. Во вторник днем будет облачно, на большей части территории страны пройдут небольшие дожди. Местами прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.
В среду над Литвой усилится зона высокого давления. Ночью и днем облаков будет меньше, особых дождей не будет. Разве что небольшие осадки возможны на востоке страны. Ночью будет 10–15, днем 21–26 градусов тепла.
В четверг над Литвой сохранится антициклон. Ночью будет малооблачно или даже ясно. Днем ожидается переменная облачность, будет сухо, осадки возможны лишь в редких местах. Ночью будет 11–16, днем 22–27 градусов тепла.
В пятницу атмосферное давление немного снизится. Ночью будет малооблачно и сухо. Температура составит 12–17 градусов тепла. Днем появится больше дождевых облаков, местами возможны кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 23–28 градусов.
Согласно нынешним прогнозам, в субботу будет без осадков и очень тепло. В воскресенье придет холодный , ожидаются осадки.
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