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В четверг погоду обусловит антициклон. Днем будет пасмурно, солнце будет появляться в небе лишь изредка.
Pirmasis sniegas Vilniuje
Pirmasis sniegas Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

Кое-где, в основном на северо-востоке, выпадет небольшой снег. После ночи местами прогнозируют гололед. Будет дуть холодный северо-восточный, северный ветер. Днем будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу ночью антициклон еще больше усилится. Облака понемногу рассеются, особенно на западе, а на юго-востоке Литвы будет пасмурно, поэтому там местами пройдет снег. Кое-где возможен гололед. Ночью будет от 0 до 5 градусов мороза.

В пятницу днем будет облачно с прояснениями. На юго-востоке Литвы выпадет небольшой снег. Местами сохранится гололед. Днем будет от двух градусов мороза до двух градусов тепла.

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