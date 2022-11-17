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Дежурный синоптик Гидрометеорологической службы Литвы сообщает, что в выходные температура может упасть до -10 градусов.
Синоптики предупреждают – ждет не только снег, но и мороз до -10 градусов
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам синоптика, погоду в Литве обусловит зона низкого давления.

"Будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах ожидается небольшой снег. В пятницу днем будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Холоднее будет на юго-востоке, теплее - у моря", – сказал синоптик.

В субботу, по его словам, погода не изменится.

"На большей части территории страны пройдет снег, будет дуть восточный ветер. Утром будет 3–8 градусов мороза", – сказал синоптик.

"В субботу днем Литва окажется между двумя центрами низкого давления: один из них идет через Балтийское море, другой - со стороны южной части Украины. Во многих районах пройдет небольшой снег. На юго-западе вероятность осадков будет особенно большой. Прогнозируют гололед, усилится восточный ветер. Днем будет 0-4 градуса мороза.

В ночь на воскресенье давление начнет подниматься. Облака рассеются, снег будет идти лишь местами, в основном на востоке. Температура опустится до 5–10 градусов мороза, только у моря будет 1–3 градуса ниже нуля", – сказал специалист.

В воскресенье днем к Литве приблизится зона низкого давления.

"Местами на западе страны пройдет небольшой снег. После обеда будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", – сказал он.

По данным синоптика, нынешние данные показывают, что на следующей неделе снег будет идти лишь местами, ветер успокоится, потеплеет.

"В понедельник температура будет такой, как в воскресенье, а со вторника немного потеплеет", – сказал он.

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