Синоптики предупреждают: в выходные ждут сюрпризы

В субботу в большинстве районов ожидается облачная с прояснениями погода с дождями и грозами, местами пройдут сильные дожди. На отдельных территориях возможен град. Во время грозы усилится ветер. Воздух прогреется до 24-29 градусов тепла – особенно жарко будет на юге страны. В ночь на воскресенье местами пройдут небольшие дожди, кое-где ожидаются грозы. Ночью будет 14-19 градусов тепла.

В воскресенье в первой половине дня пасмурно будет на юго-востоке страны. Днем местами пройдут летние дожди. Будет 21-26 градусов тепла.

В начале следующей недели снова ожидается переменчивая погода, будет тепло. В ночь на понедельник местами пройдут дожди, кое-где сильные ливни. Ночью будет 13-18 градусов тепла.