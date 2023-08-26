26 августа 2023 г. 11:41

Синоптики предупреждают: в выходные ждут сюрпризы

 
ru.DELFI.lt
Rudenėjantis Vilnius
Rudenėjantis Vilnius
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Погоду в ближайшие сутки в Литве обусловит циклон.

В субботу в большинстве районов ожидается облачная с прояснениями погода с дождями и грозами, местами пройдут сильные дожди. На отдельных территориях возможен град. Во время грозы усилится ветер. Воздух прогреется до 24-29 градусов тепла – особенно жарко будет на юге страны. В ночь на воскресенье местами пройдут небольшие дожди, кое-где ожидаются грозы. Ночью будет 14-19 градусов тепла.

В воскресенье в первой половине дня пасмурно будет на юго-востоке страны. Днем местами пройдут летние дожди. Будет 21-26 градусов тепла.

В начале следующей недели снова ожидается переменчивая погода, будет тепло. В ночь на понедельник местами пройдут дожди, кое-где сильные ливни. Ночью будет 13-18 градусов тепла.

В понедельник днем во многих районах также пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 25-30 градусов, на западе будет 24 градуса тепла.

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