Синоптики предупреждают: в Литву идет ливень и град

Во вторник ночью будет спокойно и ясно. Небольшие дожди возможны лишь на севере и на востоке страны. Ночью будет 11–16 градусов тепла. Днем небольшие дожди снова пройдут в большинстве районов. Сильные осадки прогнозируют в основном на востоке страны. Днем будет 23–28 градусов тепла, у моря 20-22 градуса.
В среду Литва ненадолго попадет в зону высокого давления. Ночью пройдут небольшие дожди, будет 11–16 градусов тепла. Днем будет 26–31 градус тепла.
В четверг с запада в Литву придет циклон с холодным атмосферным фронтом. Ночью на западе, а днем в большинстве районов пройдут дожди, местами с грозами. Ночью будет 14–19 градусов тепла, днем до 22–27 градусов, только на западе будет прохладнее - около 20 градусов.
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