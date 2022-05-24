Синоптики предупреждают: в Литве поднимется ветер, будут идти дожди

В ночь на 25 мая увеличится облачность. Ночью будет 8–13 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, кое-где с грозами. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 м/с. Днем будет 18–23, у моря 15–17 градусов тепла.

26 мая ночью во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, днем во многих районах прогнозируют кратковременные осадки. Ночью местами туман. Порывы западного ветра днем будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет 6–11, днем 13–18 градусов тепла.

27 мая ночью местами, а днем во многих районах ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 6–11, днем 12–17 градусов тепла.

28 мая ночью местами, днем во многих районах ожидаются небольшие дожди, днем местами возможны грозы. Ночью будет 4–9, днем 11–16 градусов тепла.

29 мая ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Ветер успокоится Ночью будет 3–8, днем 12–17 градусов тепла.