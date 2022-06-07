Синоптики предупреждают: в Литве ожидается шквал

В южной и восточной Литве из-за высокой температуры и влажности после обеда будут формироваться дождевые облака. Прогнозируют летние ливни с грозами. Во время грозы ветер поднимется до шквального - 15-20 м/с, местами возможен град.

В ночь на четверг дождевые облака понемногу уйдут. Небольшой дождь пройдет лишь местами, до полуночи кое-где прогнозируют грозы. Ветер успокоится. Утром будет 10-15 градусов тепла.

В четверг днем ожидается переменная облачность. Позже температура поднимется, прогнозируют появление дождевых облаков. Днем небольшие дожди возможны во многих районах, местами прогнозируют грозы. Во время грозы усилится ветер. Днем будет 21-26 градусов тепла.