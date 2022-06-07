Синоптики предупреждают: в Литве ожидается шквал

В южной и восточной Литве из-за высокой температуры и влажности после обеда будут формироваться дождевые облака. Прогнозируют летние ливни с грозами. Во время грозы ветер поднимется до шквального - 15-20 м/с, местами возможен град.
В ночь на четверг дождевые облака понемногу уйдут. Небольшой дождь пройдет лишь местами, до полуночи кое-где прогнозируют грозы. Ветер успокоится. Утром будет 10-15 градусов тепла.
В четверг днем ожидается переменная облачность. Позже температура поднимется, прогнозируют появление дождевых облаков. Днем небольшие дожди возможны во многих районах, местами прогнозируют грозы. Во время грозы усилится ветер. Днем будет 21-26 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Канцлер Германии о критике по поводу оказания военной помощи: мы на самом деле очень поддерживаем Украину
Находящийся с визитом в Литве канцлер Германии Олаф...
Владельцы жилья повышают цены даже для живущих арендаторов, специалисты рекомендуют проверить условия договора
В социальных сетях есть немало историй о том, что...
Специалисты: нескошенные газоны к росту заболеваемости энцефалитом и болезнью Лайма в Вильнюсе не привели
В Вильнюсе третий сезон подряд придерживаются нового...
"Думали, что лучше умереть в дороге, чем под завалами". История семьи, которая чудом выбралась из блокадного Мариуполя
Мариуполь – крупнейший украинский порт на Азовском...