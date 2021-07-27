По данным Литовской гидрометеорологической службы, ожидается сильная буря, ливень, гроза, местами град, ветер поднимется до 15–20 м/с, кое-где до 25 м/с.
"На большей части территории Литвы ожидается буря: крупный град, сильные порывы ветра, ливень. Есть вероятность, что буря пройдет совсем рядом с Литвой на территории Беларуси. Мы пока следим за ситуацией. Однако лучше получить предупреждение заранее (даже если буря обойдет стороной), чем столкнуться со стихией неожиданно", - сообщают синоптики.
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