По данным Литовской гидрометеорологической службы, ожидается сильная буря, ливень, гроза, местами град, ветер поднимется до 15–20 м/с, кое-где до 25 м/с.

"На большей части территории Литвы ожидается буря: крупный град, сильные порывы ветра, ливень. Есть вероятность, что буря пройдет совсем рядом с Литвой на территории Беларуси. Мы пока следим за ситуацией. Однако лучше получить предупреждение заранее (даже если буря обойдет стороной), чем столкнуться со стихией неожиданно", - сообщают синоптики.