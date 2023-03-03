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В пятницу днем в Литве местами ожидаются небольшие осадки. Будет 2–7 градусов тепла.
Синоптики предупреждают: в Литве ожидается метель
© ELTA / Josvydas Elinskas

4 марта осадки ожидаются во многих районах, будет идти снег. Местами прогнозируют метель. Ночью местами, днем во многих районах порывы ветра составят 15–20 м/с. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0–4 градуса тепла.

5 марта время от времени ожидаются осадки. Местами ожидается поземка. Будет дуть сильный ветер. Ночью ожидается 2–7, местами до 9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

6 марта ночью местами, днем во многих районах пройдет снег. Ночью будет 3–8, на востоке местами до 10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

7 марта ночью местами ожидается небольшой снег. Ночью 4–9, на северо-востоке 10–13 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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