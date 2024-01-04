Синоптики предупреждают: в ближайшие сутки прогнозируют сильный снег и метель

В ночь на пятницу будет идти снег. Местами метель. Кое-где, в основном на юге страны, возможен дождь при отрицательной температуре. Ночью будет 9–14, местами 15–17 градусов мороза. Днем местами выпадет небольшой снег. Местами прогнозируют метель. Будет дуть ветер западных направлений, скорость ветра 6–11 м/с, у моря до 14 м/с. Днем будет 5–10, у моря 2–4 градуса мороза.