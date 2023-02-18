Синоптики предупреждают: таких погодных контрастов мы давно не видели

Ветер будет южный, юго-западный с переходом на западный, местами порывы достигнут 16-21 м/с, в других местах - до 22-27 м/с, на побережье — 28-30 м/с. Температура будет колебаться от 0 до 5 градусов.
В субботу в западных районах будет облачно, местами с прояснениями. Осадки будут в основном в виде дождя и мороси.
Ветер сохранится сильным. западного, северо-западного направления, местами порывы до 15-20 м/с, в других местах — до 25 м/с. Температура воздуха — от 1 до 6 градусов тепла.
Под влиянием циклона будем находиться и в воскресенье. Местами выпадут осадки, чаще снег. Ветер будет сильным, западного, северо-западного направления 9-14 м/с, ночью возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Когда температура опустится ниже нуля, будьте осторожны — возможна гололедица.
В понедельник вечером мы увидим небольшой снег, днем во многих районах вдоль побережья будет моросить дождь. Ветер будет дуть с северо-запада, днем сменится на юго-западный, южный, 8-13 м/с, на побережье сохранятся порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью будет от 0 до 4 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
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