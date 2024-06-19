2024.06.19 07:00

Синоптики предупреждают: стихия не уйдет из Литвы

 
ru.DELFI.lt
Škvalas Lietuvoje Joninių naktį
Škvalas Lietuvoje Joninių naktį
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

Многие жители Литвы получили во вторник вечером на мобильные телефоны сообщения о том, что в среду ожидается шквал.

„Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что 19 июня на юге, востоке и в центральной части Литвы ожидается сильная буря, во многих районах ожидается шквал, ливень, град. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности вашего имущества“, - сказано в сообщении.

Синоптики пояснили, что сильная буря - одно из самых опасных явлений в Литве, которое регулярно наблюдается в теплое время года (с мая по сентябрь).

Согласно прогнозам, в среду над Литвой пройдет циклон с атмосферными фронтами. Будет облачно с прояснениями, время от времени будут идти сильные ливневые дожди. В большинстве районов прогнозируют грозы. На юге, востоке и в центральной части Литвы ожидается не только дождь, но и град. Местами градины будут достигать 5–6 см в диаметре. Во время грозы ветер усилится до 15–20 м/с, местами до 21–26 м/с. На большей части страны будет 21–26 градусов, на северо-западе 17–20, а на юго-востоке до 27–30 градусов тепла.

В ночь на четверг в большинстве районов пройдут небольшие дожди, кое-где осадки будут сильными. Возможны грозы. Днем небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 10–15, днем 19–24 градусов тепла.

В пятницу без дождя, будет ясно, ветер успокоится, станет теплее.

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