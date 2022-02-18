На большей части территории страны пройдут небольшие осадки. Во многих районах мокрый снег или дождь будет идти несколько раз. Сохранится сильный ветер, скорость ветра 15–20 м/с. Днем будет 2-7 градусов тепла.

В субботу снова будет неспокойно. Прогнозируют сильный ветер, скорость ветра до 16–21 м/с, местами 22–27 м/с. У моря ожидается настоящая буря, ветер поднимется до 28–32 м/с. И ночью и днем ожидаются осадки, в основном мокрый снег. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 1–6 градусов тепла.

В воскресенье циклон уйдет. Ночью порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Время от времени ожидаются осадки, в основном небольшие. Будет идти мокрый снег, иногда снег. Температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами прогнозируют гололед.

В воскресенье днем ветер успокоится, опасные порывы возможны лишь местами. Возможны небольшие прояснения, но осадки еще продут во многих районах. Температура составит 0–5 градусов тепла.

В начале новой недели страна останется в зоне действия еще одного атлантического циклона.

В понедельник как ночью, так и днем ожидаются смешанные осадки. Днем снова поднимется ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, местами прогнозируют гололед. Днем будет 2–7 градусов тепла.