В ночь на 24 июня прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Местами пройдут ливни. прогнозируют шквал и град. Температура воздуха составляет 15–20 градусов. Днем будут идти дожди с грозами. На востоке местами дожди будут сильными, возможен град и шквал. Температура 26–31, на западе 23–25 градусов тепла.
25 июня возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью будет 14–19, днем 24–29 градусов тепла.
26 июня ночью во многих районах, а днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 14–19, днем 22–27 градусов тепла.
27 июня на юго-западе пройдут ливневые дожди с грозами. Ночью местами туман. Ночью будет 12–17, днем 21–26 градусов тепла.
28 июня местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 10–15, днем 20–25 градусов.
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