Синоптики предупреждают: на Вильнюс надвигается сильная буря

Синоптики предупреждают, что в понедельник днем возможна сильная буря и ливень. Сообщается, что в Вильнюс ненастье придет после обеда. Об этом предупреждает и муниципальная компания Grinda. По словам синоптиков, в понедельник после обеда ожидается летняя гроза – будут идти кратковременные и сильные ливни, поднимется ветер, разыграется гроза. Не исключена вероятность града.