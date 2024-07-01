Синоптики предупреждают: на Вильнюс надвигается сильная буря

„Мы готовимся к грозе, поэтому:
Предупредили работающих в Вильнюсе подрядчиков, не закрывать дождевые канализации на улицах, где они работают, и должным образом складировать сыпучие материалы;
Мы готовы убирать поваленные деревья и поломанные сучья.
Во время грозы берегите ваше имущество – закройте окна, закрепите уличную мебель, не ставьте машины под деревьями’’, – информирует служба.
Портал Meteo сообщает, что самая сильная жара наблюдалась в Друскининкай, где воздух 30 июня прогрелся до 31,5°C.
Синоптики сообщают, что последний день июня был очень жарким. Воздух прогрелся до 27–32 градусов. На западе уже в воскресенье вечером прошли дожди с грозами. Местами осадки были сильными. Самая теплая ночь была в Укмерге, Электренай, Йонаве, Аникщайм Бирштонасе, Алитусе и Варене ~23°C.
Самые сильные дожди ночью прошли:
В Скуодасе – 25,7 мм (треть июльской нормы);
Мажейкяй – 21,7 мм (29% июльской нормы);
Кретинге – 20,7 мм (28% июльской нормы);
Вшжайчай (Klaipėdos r.) – 15,1 мм (17% июльской нормы).