2024.07.01 12:07

Синоптики предупреждают: на Вильнюс надвигается сильная буря

 
ru.DELFI.lt
Audra Vilniuje
Audra Vilniuje
ФОТО: Facebook

Синоптики предупреждают, что в понедельник днем возможна сильная буря и ливень. Сообщается, что в Вильнюс ненастье придет после обеда. Об этом предупреждает и муниципальная компания Grinda. По словам синоптиков, в понедельник после обеда ожидается летняя гроза – будут идти кратковременные и сильные ливни, поднимется ветер, разыграется гроза. Не исключена вероятность града.

„Мы готовимся к грозе, поэтому:

Предупредили работающих в Вильнюсе подрядчиков, не закрывать дождевые канализации на улицах, где они работают, и должным образом складировать сыпучие материалы;

Мы готовы убирать поваленные деревья и поломанные сучья.

Во время грозы берегите ваше имущество – закройте окна, закрепите уличную мебель, не ставьте машины под деревьями’’, – информирует служба.

Портал Meteo сообщает, что самая сильная жара наблюдалась в Друскининкай, где воздух 30 июня прогрелся до 31,5°C.

Синоптики сообщают, что последний день июня был очень жарким. Воздух прогрелся до 27–32 градусов. На западе уже в воскресенье вечером прошли дожди с грозами. Местами осадки были сильными. Самая теплая ночь была в Укмерге, Электренай, Йонаве, Аникщайм Бирштонасе, Алитусе и Варене ~23°C.

Самые сильные дожди ночью прошли:

В Скуодасе – 25,7 мм (треть июльской нормы);

Мажейкяй – 21,7 мм (29% июльской нормы);

Кретинге – 20,7 мм (28% июльской нормы);

Вшжайчай (Klaipėdos r.) – 15,1 мм (17% июльской нормы).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии