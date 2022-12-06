Синоптики предупреждают: дороги и тротуары превратятся в каток

В среду ситуация почти не изменится. Будет облачно. По-прежнему прогнозируют осадки. Ночью это будет снег, а днем: на большей части страны снег, а у моря и в Западной Жемайтии - мокрый снег и дождь. Местами сохранится гололед.

В среду ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем по всей стране будет выше нуля. После обеда воздух прогреется до 0–4 градусов тепла.