В субботу ночью в большинстве районов время от времени будут идти дожди. Меньше осадков будет только на западе. Ночью будет 2–7 градусов тепла. Прохладнее будет в Жемайтии, теплее – на юго-востоке страны.

В субботу днем к Литве приблизится еще один фронт. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Будет дуть достаточно сильный ветер. Днем будет 9–14, у моря – 6–8 градусов тепла.

В ночь на воскресенье атмосферный фронт достигнет западного края страны. Во многих районах ожидаются осадки, в основном дожди. Ветер успокоится. Утром будет от 2 градусов тепла на северо-западе, до 3–6 градусов в большинстве районов и до 7 на юго-востоке.

В воскресенье днем ситуация почти не изменится. Во многих районах время от времени будут идти дожди. Усилится ветер. Днем будет 4–9 градусов тепла.