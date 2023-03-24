В субботу ночью в большинстве районов время от времени будут идти дожди. Меньше осадков будет только на западе. Ночью будет 2–7 градусов тепла. Прохладнее будет в Жемайтии, теплее – на юго-востоке страны.
В субботу днем к Литве приблизится еще один фронт. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Будет дуть достаточно сильный ветер. Днем будет 9–14, у моря – 6–8 градусов тепла.
В ночь на воскресенье атмосферный фронт достигнет западного края страны. Во многих районах ожидаются осадки, в основном дожди. Ветер успокоится. Утром будет от 2 градусов тепла на северо-западе, до 3–6 градусов в большинстве районов и до 7 на юго-востоке.
В воскресенье днем ситуация почти не изменится. Во многих районах время от времени будут идти дожди. Усилится ветер. Днем будет 4–9 градусов тепла.
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