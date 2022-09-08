8 сентября ночью пройдут небольшие дожди. Местами возможен туман. Температура будет 2–7, местами 8–11 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–3 градусов мороза. Днем вероятность осадков невелика. Днем будет 14–19 градусов тепла.
9 сентября без особых осадков. Ночью 3–8, на Куршской косе 9–11 градусов тепла, на северо-востоке местами на поверхности почвы заморозки до 2 градусов мороза, днем 15–20 градусов тепла.
10 сентября дожди пройдут на большей части территории страны. Ночью 7–12, на северо-востоке 4–6, днем 13–18 градусов тепла.
11 сентября во многих районах время от времени ожидаются небольшие дожди. Ночью 7–12, днем 13–18, на западе местами до 20 градусов тепла.
12 сентября на востоке пройдут небольшие дожди. Ночью 5–10, у моря 12, днем 15–20 градусов тепла.
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