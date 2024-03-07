Синоптики представили новый прогноз: будет сухо, ясно, но холодно

Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер северных направлений. После холодной ночи, будет прохладно. Днем всего 4-8, на юге и на западе страны 9 градусов тепла.

В пятницу антициклон будет недалеко от Литвы, поэтому особых перемен не ожидается. Облаков будет немного. Будет солнечно и сухо. Ночью ожидается 2-7 градусов мороза. В первой половине дня ветер усилится до 4-9 м/с. Будет прохладно - всего 3-8 градусов тепла.