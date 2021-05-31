Синоптики представили новый прогноз на лето

В первый день календарного лета в Литву с севера придет небольшой и малоактивный циклон. Ночь будет облачной, во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 6–11 градусов тепла. Днем циклон уйдет в Польшу, поэтому погода снова улучшится: давление поднимется, будет больше прояснений, небольшие дожди пройдут лишь местами. Днем воздух прогреется до 14–19, на солнце до 20 градусов.
В среду в Литву придет южная часть Скандинавского антициклона. И ночью и днем ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика. Ночью будет 5–10, днем 15–20 градусов тепла.
Немного перемен будет и в ночь на четверг, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, температура ночью 6–11 градусов.
В четверг днем появятся дождевые облака, а после обеда во многих районах ожидаются небольшие осадки. Днем будет 18–20, местами 21-22 градуса.
В пятницу антициклон понемногу ослабеет, но зона высокого давления должна сохраниться на протяжении всех выходных. Ночи будут теплыми и без осадков. Днем во многих районах будет выше 20 градусов, однако после обеда возможны небольшие дожди, местами с грозами.
Когда начнется лето?
Июнь, июль и август - это летние месяцы. Однако климатологи по-другому определяют начало и конец того или иного сезона. Считается, что лето начинается, когда постоянная среднесуточная температура составляет больше 15°C, а завершается, когда снижается ниже этой отметки.
В среднем в Литве лето начинается с 4 июля и завершается 4 сентября. В среднем лето у нас длится 92 дня. По данным 1981–2010 гг, лето начиналось 11 июня и завершалось 31 августа. Сейчас лето приходит на 7 дней раньше и завершается на 4 дня позже.
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