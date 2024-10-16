Синоптики представили новый прогноз: дни будут солнечными, а ночи морозными

Воздух прогреется до 10-13 градусов, на востоке местами будет 8–9 градусов тепла.

В ночь на четверг будет сухо и малооблачно. Ночью ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов мороза, на поверхности почвы до -8 градусов. У моря ночью будет теплее, там будет 1–6 градусов тепла.

В четверг днем Литва еще будет в зоне действия антициклона, поэтому дождей не будет. Воздух прогреется до 10–14 градусов.