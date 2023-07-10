Синоптики представили новый долгосрочный прогноз: что ждет в июле

"Согласно модели ECMWF, июль будет на (стандартная норма: 18,3°C и 84 мм) 1,0°C теплее обычного, а количество осадков – близким многолетней норме. Похожие результаты представляет и другая модель долгосрочных прогнозов (CFSv2): июль будет на 0,5–1,0 градуса теплее, а осадков – на 5–10% меньше нормы.

Значит, июль будет теплее, чем июнь, но и осадков ожидается больше, правда, особой жары не ожидается. Вероятно, осадки будут неравномерными.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Это экспериментальный прогноз, он не очень надежный. Важные решения на основе таких прогнозов не принимаются. Это не означает, что не будет холодных или очень дождливых дней.

Погода на ближайшие дни:

В понедельник ночью без осадков, днем также вероятность дождя невелика. Ночью местами туман. Ночью будет 9–14, днем 20–25 градусов тепла.

Во вторник на юго-западе местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 8–13, у моря 14–16 градусов тепла, днем - 19–24 градусa.