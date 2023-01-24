Синоптики представили новейший прогноз: ожидаются осадки

Днем будет облачно, только местами возможны прояснения, однако особых осадков не ожидается. Кое-где ожидается гололед. Усилится ветер. Температура будет близка 0. Днем от 2 градусов мороза до 2, у моря до 3-4 градусов тепла.
В среду атмосферное давление немного упадет, увеличится вероятность осадков. В некоторых районах и ночью и днем возможны небольшие осадки. Местами возможен ледяной дождь и гололед. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью 1–6 градусов мороза, на северо-западе и у моря 0–2 градуса тепла. Днем практически повсюду будет 0-4 градуса тепла, только на востоке страны будет 1 градус мороза.
В четверг в Литву придут осадки. Ночью снег выпадет на юго-востоке, а днем во многих районах. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Похожей погода будет и в пятницу, только еще усилится ветер.
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