Синоптики представили долгосрочный прогноз: май еще преподнесет не один сюрприз

"Согласно последним подсчетом модели ECMWF, май (стандартная норма: 12,5°C и 53 мм) будет на 0,5°C холоднее (или близким к норме), а количество осадков будет – на 5–10 % меньше многолетней нормы. Похожие результаты дает и другая модель долгосрочных прогнозов (CFSv2): май будет меньше нормы", – сказали синоптики.
Поэтому, синоптики отмечают, что май в этом году должен быть теплее, чем в 2020–2022 г. Синоптики предупредили, что это экспериментальный прогноз и он необязательно будет точным. "Важные решения на их основании нельзя принимать. Это не означает, что не будет очень теплых и/или дождливых дней", – писали синоптики.
Они указали, что на январь, февраль и апрель долгосрочные прогнозы в основном сбылись, а на март сбылся лишь прогноз осадков.
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