Синоптики представили долгосрочный прогноз: когда наступит весна?

По его словам, на востоке такая погода продержится до вторника, а на западе до понедельника. Такие изменения будут обусловлены антициклоном.
В последние дни в Литве установилась переменчивая погода с осадками. Из-за того, что термометры показывают выше 0, снег тает. Кроме того, тает лег на реках и озерах.
По прогнозам синоптика, на следующей неделе снег растает на больше части территории Литвы, а на востоке толщина снежного покрова значительно уменьшится.
Станкунавичюс заметил, что со вторника-среды до следующих выходных ожидается дождь и мокрый снег, у моря велика вероятность бури.
Среднесуточная температура будет положительной на всей территории Литвы.
По данным долгосрочных прогнозов, заметил синоптик, как третья декада февраля, так и первая декада марта в Балтийском регионе будет теплее обычной многолетней нормы. Однако и осадков будет больше.
Синоптики Литовской гидрометеорологической службы информировали, что в пятницу погода еще будет обусловлена циклоном, но местами уже ожидаются прояснения. Ожидаются смешанные осадки. Днем будет 1-5 градусов тепла, но к вечеру уже похолодает, ожидается гололед, сообщил синоптик Паулюс Старкус.
В субботу ночью циклон уйдет еще дальше, усилится зона высокого давления.
"Небольшие осадки еще прогнозируют во многих районах. В основном это будет снег, температура снизится еще больше, будет больше прояснений, ожидается 2-7 градусов мороза, около 0 будет у моря.
В субботу днем усилится зона действия антициклона, ожидается переменная облачность, особых осадков не ожидается. Усилится ветер, местами до 15-17 м/с. На большей части территории Литвы будет 0-5 градусов тепла", – прогнозировал синоптик.
В воскресенье Литва останется в зоне действия антициклона, но приближающееся с юго-запада тепло обусловит повышение облачности, правда, по-прежнему прогнозируют прояснения, осадков не ожидается.
"В воскресенье ночью будет 1-6 градусов мороза, прогнозируют гололед. Днем в большинстве районов будет 0-4 градусов тепла, около -1 будет лишь на востоке страны. В начале следующей недели с юго-запада придет тепло и принесет с собой смешанные осадки и тепло", - сказал Старкус.
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