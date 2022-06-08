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Литовская гидрометеорологическая служба в фейсбуке поделилась долгосрочным прогнозом на июнь. Согласно прогнозу, температура в июне будет близка средней многолетней, а вот осадков будет больше нормы.
Pirmųjų kartų vasara Druskininkuose
Pirmųjų kartų vasara Druskininkuose
© Organizatorių nuotr.

Синоптики отмечают, что осадков будет больше обычного, и это неприятная новость.

"Нынешние прогнозы показывают большую неопределенность. На прошлой неделе прогнозировали более холодную первую неделю в июне", – сообщают синоптики. Но по нынешним данным неделя будет теплой, но более сырой, чем многолетние данные.

"На следующей неделе температура будет немного ниже средней, а осадки близки норме. В целом июнь будет близок норме, а количество осадков чуть больше нормы", – прогнозируют специалисты.

Другие подсчеты показывают иную картину.

"Согласно модели CFSv2 июнь будет немного теплее нормы, а количество осадков будет близким многолетнему. Однако этот прогноз не означает, что не будет холодных и дождливых дней", – заметили климатологи.

Они напомнили, что последние несколько лет в июне было очень тепло, в этом году таких прогнозов нет.

"В 2020 году июнь был жарким, количество осадков распределялось неравномерно. Июнь 2019 г. был сухим и рекордно жарким. В этом году жары и сухой погоды не прогнозируют", – сказали синоптики.

Они прибавили, что экспериментальные прогнозы не являются надежными, поэтому, полагаясь на них, нельзя принимать решения.

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