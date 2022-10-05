Синоптики предлагают порадоваться теплу - оно придет ненадолго

В понедельник в Литве разыгралась настоящая буря. Только в Вильнюсском округе ветер повалил около 30 деревьев. Из-за бури заторы в столице были и во вторник утром.
Синоптики выяснили, что такого холодного сентября в Литве не было больше 20 лет.
"Сентябрь в этом году был самым холодным с 2000 года. Даже до 20 градусов воздух не прогревался. Да и 18 градусов было нечасто и не везде", – сказала LNK синоптик Литовской гидрометеорологической службы Эдита Гечайте.
"В понедельник днем в Игналине было всего 5 градусов тепла", – заметила синоптик.
Но есть и хорошие новости – в ближайшие дни значительно потеплеет. Придет "бабье лето".
"В среду осадков будет меньше, чем во вторник. Небольшой дождь возможен лишь местами. Воздух прогреется до 11–16 градусов. Ветер не будет таким сильным, как в начале недели", – сказала LNK Гечайте.
А в четверг местами воздух прогреется до 19 градусов.
Но тепло надолго не задержится. С воскресенья снова похолодает.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Демонтаж советских скульптур в Вильнюсе откладывается - вмешался Комитет по правам человека ООН
Из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН...
Эфир Delfi: как преодолеть колониальное наследие на постсоветском пространстве?
Где находятся Белоруссия, Киргизия или Туркмения?...
Палецкис из тюрьмы звонит не близким: продолжается работа на Кремль?
"Привет всем, рад, что есть возможность обратиться к...
ESO в первую очередь установит современные счетчики инвалидам
Компания Energijos skirstymo operatorius ( ESO ) начинает установку...
Глава МИД Литвы: восьмой пакет санкций РФ – слаб, но лучше, чем ничего
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...