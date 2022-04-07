Вместе с ними пришла сырая, но более теплая погода. Влияние этого фронта будем ощущать в первой половине дня. Во второй половине дня осадки прекратятся, станет теплее. Из-за облаков будет чаще выглядывать солнце. Воздух во многих районах прогреется до 11-14, на юге страны до 15 градусов тепла, а местами на севере только до 10 градусов.
В пятницу в Литву придет холодный атмосферный фронт. Ожидаются интенсивные осадки, в основном дождь. Ночью местами возможна гроза. Усилится ветер.
Ночью местами, а днем во многих районах ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. Этот ветер вытеснит тепло и принесет прохладу. Ночью будет 2-7, днем всего 5-10 градусов тепла.
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