Синоптики поделились прогнозом - ждут хорошие новости

 
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ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas

В воскресенье днем над Литвой снова усилится зона высокого давления, поэтому облака рассеются. Днем ожидается переменная облачность, время от времени будет выглядывать солнце.

Дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность осадков - на западе страны. Днем будет всего 16-21 градус тепла. Теплее будет на юге страны.

В ночь на понедельник погоду обусловит зона высокого давления. Ночь будет малооблачной, местами ясной. Без осадков. В центральных и южных районах возможен туман. Ночью будет 3-8, на западе 9-12 градусов тепла. На поверхности почвы ожидаются небольшие заморозки – местами, наибольшая вероятность на востоке страны, на поверхности почвы температура снизится до 2 градусов мороза.

В понедельник днем будет солнечно и тепло. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 17-21 градуса.

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