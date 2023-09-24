Синоптики поделились прогнозом - ждут хорошие новости

Дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность осадков - на западе страны. Днем будет всего 16-21 градус тепла. Теплее будет на юге страны.

В ночь на понедельник погоду обусловит зона высокого давления. Ночь будет малооблачной, местами ясной. Без осадков. В центральных и южных районах возможен туман. Ночью будет 3-8, на западе 9-12 градусов тепла. На поверхности почвы ожидаются небольшие заморозки – местами, наибольшая вероятность на востоке страны, на поверхности почвы температура снизится до 2 градусов мороза.