Синоптики поделились долгосрочным прогнозом на апрель

"Согласно новейшим данным модели ECMWF, прогнозируют, что апрель (стандартная климатическая норма: SKN: +7,2°C и 37 мм) будет на 1,5–2,0° теплее, а количество осадков будет на 15–20% больше нормы. Похожие результаты представили и по модели долгосрочных прогнозов CFSv2. Согласно подсчетам, апрель будет на 2–3 градуса теплее обычного, а количество осадков на 40–60% больше нормы. Это значит, что четвертый месяц года будет теплее, но дождливее обычного", – сообщают синоптики.

Представители ЛГМС напомнили, каким был апрель в последние годы. "В 2018–2019 гг апрель был теплым, в 2020 г. – близким норме, в 2021–2022 г. – прохладным, а 2023 г. чуть теплее нормы. По количеству осадков в последние годы их в апреле бывало меньше, чем в норме (обычно это самый сухой месяц)", – сообщают синоптики.