Синоптики перемен не прогнозируют, в одном регионе весь день будет идти дождь

Утром прояснения ожидаются во многих районах, больше облаков будет только на юге страны. Днем станет пасмурно, солнце чаще будет видно только на западе.

На востоке страны до вечера будет идти дождь, местами ожидаются сильные осадки. Днем будет достаточно прохладно, температура составит 13–18 градусов тепла. На юге и у моря будет не больше 10–12 градусов тепла.

В ночь на четверг фронт будет держаться около восточной части страны. В Восточной Литве будут идти дожди, ожидается пасмурная погода. На западе облачность будет небольшой, без осадков. Ночью будет 2–7 градусов тепла, на западе на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–2 градусов.

В четверг днем больше облаков будет над юго-восточными районами, там местами пройдут дожди. На западе будет больше прояснений, без осадков. Днем будет 13–18 градусов тепла.