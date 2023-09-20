Синоптики: осени придется подождать, воздух прогреется до 27 градусов

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В ближайшие сутки Литва окажется в юго-восточной части Атлантического циклона, поэтому ожидается больше осадков, будет дуть сильный ветер, но придет и тепло с юга.

В среду днем ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, меньше осадков будет на юго-востоке страны. Воздух прогреется до 17-22 градусов тепла, теплее будет на юге страны – в Лаздияй, Варене, Алитусе, Вилкавишкисе.

В ночь на четверг осадков не ожидается. Будет 8-13 градусов тепла. На Куршской косе ночью будет 14-16 градусов тепла. Днем будет 22-26 градусов тепла.

В пятницу снова ожидается теплая погода. И ночью и днем осадков не прогнозируют. В пятницу ночью будет 12-17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23-27 градусов.

По новейшим данным, похожая погода ждет и в выходные дни.

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