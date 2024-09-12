Синоптики объявили новейший прогноз: ждет влажное литовское лето

В большинстве районов будет облачно с прояснениями, только местами в центральной части Литвы будет больше ясного неба. На западе пройдет небольшой дождь. На востоке страны также ожидаются кратковременные осадки, но местами дожди могут быть более продолжительными.

Воздух прогреется до 20–24 градусов, в центральной части Литвы местами может быть до 25 градусов тепла. У моря ожидается 17–19 градусов тепла.

В пятницу ночью погода будет дождливой. Больше осадков прогнозируют на востоке и в центральных районах страны. Местами будут идти сильные дожди с грозами. Воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.