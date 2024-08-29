Синоптики обновили прогноз: температура воздуха поднимется выше 30 градусов

Будет ясно и сухо. Воздух прогреется до 26–30 градусов, На юге Литвы будет до 31 градуса тепла.

В пятницу ночью погоду обусловит зона высокого атмосферного давления, поэтому будет ясно и без осадков. Ночью будет 14–19, местами 11–13 градусов тепла.

В пятницу днем ожидается небольшая облачность, вероятность осадков невелика. В последний рабочий день уходящего лета будет очень тепло. Воздух прогреется до 27–30, местами до 31–32 градусов тепла.