Синоптики обновили прогноз: долгожданные перемены не за горами

По данным специалистов ЛГМС, во вторник в Литве ожидаются осадки, в основном в виде снега. Будет 0–5 градусов тепла.

"В среду в большинстве районов ожидаются осадки, ночью будет идти снег, днем – мокрый снег и дождь. Ночью местами гололед. В ночное время от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 2–7, на северо-востоке местами 8–10 градусов тепла", – сказали представители ЛГМС.

"В четверг ночью ожидается мокрый снег и дождь, днем без особых осадков. Ночью будет 0–4, днем 9–14 градусов выше нуля", – отмечают они.

Delfi напоминает, что климатолог Гинтаутас Станкунавичюс 31 марта поделился долгосрочным прогнозом.

Согласно прогнозу, "в стране Балтии значительное потепление ожидается только в третьей декаде апреля".