Синоптики обновили долгосрочный прогноз: оставшаяся часть февраля будет необычной

Согласно новейшим подсчетам по модели ECMWF, февраль (стандартная климатическая норма: SKN: -2,5°C и 43 мм) будет на 0,5° теплее, а количество осадков на 20–30% выше нормы.

Немного другие результаты дает другая модель долгосрочных прогнозов (CFSv2): февраль будет на 1–2 градуса теплее, а количество осадков на 50–60% больше нормы.

Если обобщить данные обоих прогнозов, получается, что февраль будет теплее обычного, зато осадков будет больше.

Напомним, что февраль 2019–2020 и 2022–2023 гг тоже был теплым, а в 2018 и 2021 mг. - холоднее нормы.

Просматривается следующая тенденция: февраль становится теплее нормы и отличается большим количеством осадков.

Литовская гидрометеорологическая служба отмечает, что январь в Литве был на 1,2 градуса холоднее средней температуры за 1991–2020 гг.