Синоптики обновили долгосрочный прогноз: на следующей неделе начнется зима

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
Несмотря на то, что первый снег в большей части городов уже выпал, в ноябре мы еще увидим снег. По новейшим данным, вскоре признаки зимы увидят жители всей Литвы. Особенно резкие перемены ожидаются в конце месяца. Кажется, зима в этом году наступит раньше.

В Литве за неделю средняя температура снизилась с +4 – +5°C до 0°C и ниже градусов. Почти везде шел небольшой снег. На следующей неделе, по прогнозам климатолога Гинтаутаса Станкунавичюса, снежный покров появится на большей части территории Литвы, а к концу месяца местами его толщина достигнет 10–15 см.

Пока в Литве прогнозируют облачную погоду, время от времени небольшой снег, температура по ночам составит – 0 – -5°C, днем – +2 – -3°C. В середине следующей неделе усилится антициклон, поэтому по ночам будет -5 – -8°C, а днем 0 – -5°C.

В понедельник и вторник над Литвой пройдет циклон, поэтому прогнозируют осадки в виде снега.

Во второй половине недели усилится ветер, на смену снегу придет дождь и мокрый снег. И днем и ночью будет 0 – +5°C, у моря – +2 – +7°C. Больше осадков прогнозируют на Западе страны и у моря, а толстый слой снега накопится на северо-востоке Литвы.

В следующие выходные осадки должны прекратиться, атмосферное давление увеличится, похолодает.

По данным долгосрочных прогнозов, оставшаяся часть ноября будет прохладнее средней многолетней, но экстремальных явлений не будет. В Восточной Европе более теплую погоду обещают со второй декады декабря.

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