Синоптики обещают спокойное воскресенье, с понедельника погода начнет меняться

Ожидается слабый северный, северо-восточный ветер . Температура понемногу будет повышаться - от 0 до 4 градуса мороза, а на взморье - 1-3 градуса тепла. Местами возможен гололед.
Погода начнет меняться в понедельник. Облака сгустятся, прояснений будет мало. Ночью ожидается небольшое количество осадков в северо-западной части страны, днем – в юго-восточной. Преимущественно будет идти мелкий снег и моросящий дождь. Местами возможен слабый дождь, поэтому будет скользко. Будет дуть слабый западный ветер. Ночью температура понизится до 3-8 градусов мороза, местами будет 9-12 градусов мороза. На взморье ожидается легкий мороз - 0-2 градуса. Максимальная дневная температура приблизится к нулю и составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вступают в силу новые санкции против России: ожидают ли ценовые сюрпризы на АЗС?
Сегодня вступают в силу новые санкции Евросоюза против...
От "Содры" - сюрприз по поводу стажа и пенсии: предложили обратиться в суд
Читательница захотела узнать о накопленном стаже и...
Кто "слил" информацию Бартошявичюсу: красноречивый ход событий
Расследование возможной утечки секретной информации...
Leopard 2 и БМП M2 Bradley. Военные эксперты пояснили, почему с западной техникой ВСУ может совершить прорыв в войне
Январь 2023 года можно назвать поистине историческим,...
Генерал польской армии и экс-командир спецназа "Гром": российская армия - это кровожадная армия варваров
С Романом Полько, бригадным генералом и экс-командиром...