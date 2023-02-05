Синоптики обещают спокойное воскресенье, с понедельника погода начнет меняться

Ожидается слабый северный, северо-восточный ветер . Температура понемногу будет повышаться - от 0 до 4 градуса мороза, а на взморье - 1-3 градуса тепла. Местами возможен гололед.

Погода начнет меняться в понедельник. Облака сгустятся, прояснений будет мало. Ночью ожидается небольшое количество осадков в северо-западной части страны, днем ​​– в юго-восточной. Преимущественно будет идти мелкий снег и моросящий дождь. Местами возможен слабый дождь, поэтому будет скользко. Будет дуть слабый западный ветер. Ночью температура понизится до 3-8 градусов мороза, местами будет 9-12 градусов мороза. На взморье ожидается легкий мороз - 0-2 градуса. Максимальная дневная температура приблизится к нулю и составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.