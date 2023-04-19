Синоптики обещают потепление, но есть и неприятная новость

Небо заволокут облака: на западе страны будет ясно, зато в других районах - облачно с прояснениями. Местами, в основном на востоке и на юге страны, ожидается небольшой дождь. Будет дуть сильный и холодный северо-восточный ветер. Днем будет 12–17 градусов тепла.

В четверг ночью усилится влияние антициклона. Будет ясно. Вероятность осадков невелика. Будет дуть северный, северо-восточный ветер. Утром будет 2–7 градусов тепла. На поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–2 градусов.

В четверг днем погода будет похожей. Ее обусловит антициклон. Осадков не ожидается. Ветер не изменится. Днем будет 13–18 градусов тепла. Прохладнее будет на северо-востоке страны, теплее – на юго-западе.