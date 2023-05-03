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В среду ночью атмосферный фронт ушел из Литвы в глубь континента и унес с собой дождевые облака.
Синоптики о погоде: заморозки будут еще сильнее
© ELTA / Jonas Balčiūnas

Значительно похолодало, утром были заморозки. В среду атмосферное давление еще немного поднимется, ожидается переменная облачность. Небольшие осадки, в основном дождь, прогнозируют лишь в некоторых районах. Особого тепла не ожидается. Днем будет 10-13, местами 14, а у моря всего 9 градусов тепла.

В четверг ночью ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ветер успокоится. Ночь будет холодной. Будет около 0. В воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки 1-6 градусов. Днем ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Будет всего 9-14 градусов тепла.

В пятницу осадков будет немного. Ночью будут заморозки, а днем всего 7-12 градусов тепла.

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