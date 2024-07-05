Синоптики о погоде на выходные: в субботу будет солнечно, а в воскресенье – шквал и град

Днем будет облачно, во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами осадки ожидаются несколько раз за день. Возможны грозы. Больше всего осадков прогнозируют на востоке и на северо-западе страны.
Во второй половине дня атмосферное давление начнет расти. Появятся прояснения, вероятность осадков будет невелика, небольшой дождь возможен только на северо-западе страны. Воздух прогреется до 18–23 градусов.
В субботний день погоду обусловит зона высокого атмосферного давления, только на северо-западе еще сохранятся облака циклона. На северо-западе небольшие дожди прогнозируют и ночью и днем, там будет прохладнее, чем на другой части территории страны. В субботу воздух прогреется до 23–28 градусов.
В воскресенье с запада придет циклон, после полуночи - холодный атмосферный фронт. Ночью дожди пройдут на западе. Местами осадки будут сильными, с грозами. Днем холодный атмосферный фронт медленно пройдет на восток. Его будут сопровождать сильные дожди с грозами. Местами прогнозируют шквальный ветер и град. Ночью будет 16–21 градусов тепла, днем на юге и на востоке воздух прогреется до 25–30 градусов, на западе будет 19–24 градусов тепла.
В ночь на понедельник во многих районах, а днем местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью будет 10–15, местами до 17 градусов, днем будет 21–26 градусов тепла.
Во вторник осадков будет меньше, день будет более теплым.