2024.07.05 07:09

Синоптики о погоде на выходные: в субботу будет солнечно, а в воскресенье – шквал и град

 
ru.DELFI.lt
Vasariškas savaitgalis
Vasariškas savaitgalis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В пятницу погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления, в первой половине дня над страной пройдет активный атмосферный фронт.

Днем будет облачно, во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами осадки ожидаются несколько раз за день. Возможны грозы. Больше всего осадков прогнозируют на востоке и на северо-западе страны.

Во второй половине дня атмосферное давление начнет расти. Появятся прояснения, вероятность осадков будет невелика, небольшой дождь возможен только на северо-западе страны. Воздух прогреется до 18–23 градусов.

В субботний день погоду обусловит зона высокого атмосферного давления, только на северо-западе еще сохранятся облака циклона. На северо-западе небольшие дожди прогнозируют и ночью и днем, там будет прохладнее, чем на другой части территории страны. В субботу воздух прогреется до 23–28 градусов.

В воскресенье с запада придет циклон, после полуночи - холодный атмосферный фронт. Ночью дожди пройдут на западе. Местами осадки будут сильными, с грозами. Днем холодный атмосферный фронт медленно пройдет на восток. Его будут сопровождать сильные дожди с грозами. Местами прогнозируют шквальный ветер и град. Ночью будет 16–21 градусов тепла, днем на юге и на востоке воздух прогреется до 25–30 градусов, на западе будет 19–24 градусов тепла.

В ночь на понедельник во многих районах, а днем местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью будет 10–15, местами до 17 градусов, днем будет 21–26 градусов тепла.

Во вторник осадков будет меньше, день будет более теплым.

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