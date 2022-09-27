Синоптики назвали самый приятный день этой недели

На юге будет облачно, на большей части территории страны облачно с прояснениями. На западе облаков будет немного. Осадков не ожидается.
Днем на юге будет 13, в большинстве районов 14–17 градусов тепла, у моря до 18 градусов.
В среду в первой половине ночи будет без осадков. После полуночи придут облака, местами, в основном на юго-западе, возможны небольшие дожди. Ночью будет 6–11 градусов тепла.
В среду днем дождевые облака охватят всю Литву. Во многих районах ожидаются осадки, особенно обильные на юге и на юго-западе. Местами возможны интенсивные дожди. Воздух прогреется всего до 12–17 градусов.
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