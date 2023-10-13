Синоптики напоминают: снова ждет кратковременное потепление

В субботу ночью над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт. Небо будет пасмурным, прояснений будет немного. В большинстве районов пройдут дожди, более обильные на севере. Будет дуть сильный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Ночь будет теплой 8–13 градусов.
В субботу днем Литва попадет в теплую часть циклона. Дольше всего тепло будет держаться на юго-востоке, где воздух прогреется до 20–22 градусов тепла. В других регионах воздух прогреется до 14–19 градусов. На северо-западе теплее будет в первой половине дня, позже похолодает. До вечера осадки ожидаются в большинстве районов. Будет дуть сильный западный ветер.
В воскресенье ночью фронт уйдет, Литва останется в южной части циклона. До утра дожди пройдут во многих местах, но осадки уже будут кратковременные. Обильные дожди пройдут на западе. Порывы сильного ветра местами достигнут 15–20, у моря 23 м/с. Ночью будет 5–10 градусов тепла.
В воскресенье днем ситуация почти не изменится, Литва останется в западной части циклона. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет на западе страны. Облака будут плотными, но время от времени солнце будет появляться из-за них. Ожидается сильный ветер. Днем будет всего 10–14 градусов тепла. В начале недели циклон уйдет, придет холодная погода.
В понедельник ночью небольшие дожди пройдут лишь местами. У моря порывы ветра составят 15–18 м/с, но утром ветер понемногу успокоится. Ночью будет 2–7, у моря 8–10 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются небольшие заморозки. Днем облачность увеличится, небольшие дожди пройдут лишь в некоторых районах. Местами возможен мокрый снег. Воздух прогреется только до 7–12 градусов тепла.